Matias Viña em ação pelo UruguaiAFP
Flamengo toma decisão sobre Matias Viña
Clube ainda não foi comunicado pelo River Plate sobre a devolução do atleta
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Atacante xodó da torcida ficou de fora
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Com dois gols do rubro-negro Matheus Cunha e um de Vini Jr., Brasil vence o Haiti
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