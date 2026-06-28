Matias Viña em ação pelo Uruguai - AFP

Matias Viña em ação pelo UruguaiAFP

Publicado 28/06/2026 12:51

Apesar de não ter sido formalmente comunicado pelo River Plate sobre a devolução do lateral-esquerdo Matias Viña, o Flamengo já está ciente da situação.

Uma reunião para discutir assuntos de interesses mútuos está marcada para acontecer antes da partida do dia 3 de julho entre as equipes.

E provavelmente vão debater a situação envolvendo o jogador uruguaio.

Entretanto, o Flamengo já definiu que não aceitará a devolução de Viña sem a compensação financeira de R$ 6 milhões, que representa o valor correspondente aos pagamentos salariais do jogador até o fim do contrato de empréstimo.

Com isso, o River pode tomar a decisão de emprestar o jogador. Panathinaikos e Olympiacos, ambos da Grécia, demonstraram interesse e aparecem como opções.