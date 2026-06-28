Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994 - Divulgação

Parreira foi o técnico do tetracampeonato do Brasil, na Copa de 1994Divulgação

Publicado 28/06/2026 13:38

Rio - Após apresentar piora em seu estado de saúde neste sábado (27), Carlos Alberto Parreira passou por cirurgia às pressas, e com sucesso. O procedimento "correu bem", segundo a assessoria do Hospital Samaritano Barra, na zona sudoeste do Rio, onde o ex-técnico está internado desde o dia 16 de junho.

Na manhã de sábado (27), um boletim médico do hospital havia informado que Parreira teve "complicações" e seu estado de saúde piorou . O ex-comandante da seleção brasileira teve que ser sedado, passou a respirar com ajuda de aparelhos e teve cirurgia na via aérea superior marcada para as horas seguintes.

Internado há 12 dias, o técnico do tetra se recupera de uma inflamação pulmonar. Nas próximas horas, o Hospital Samaritano Barra deve publicar novo boletim médico, com detalhes da cirurgia e do seu estado de saúde.

Carlos Alberto Parreira trata um linfoma de Hodgkin desde 2023. A doença é uma espécie de câncer que se origina no sistema linfático, principal rede de defesa do organismo. Em 2025, ele até foi considerado como "em remissão" — quando desaparecem os sinais e sintomas —, mas voltou a precisar de tratamento oncológico.

*Sob supervisão de Pedro Logato