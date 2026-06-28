Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter - Reprodução / Instagram

Ex-goleira de hóquei, Mikayla DemaiterReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2026 19:50

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, levou seus fãs ao delírio em seu perfil oficial no Instagram. A beldade disponibilizou para os seus seguidores mais um ensaio sensual. Dona de um corpo perfeito, a canadense tem mais de 3 milhões de seguidores no seu perfil no Instagram (@mikaylademaiter).

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Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, atuou como goleira pelo time Bluewater Hawks. Devido à sua estética marcante em quadra, a imprensa e os fãs frequentemente a apelidavam de "a jogadora de hóquei mais sexy do mundo". Aos 19 anos, após sofrer uma lesão no joelho, a ex-goleira encerrou sua carreira.

Atualmente, ela acumula milhões de seguidores em suas redes sociais oficiais, como o Instagram e o TikTok. Seus ensaios fotográficos e vídeos focados em estilo de vida e fitness viralizam com facilidade. Além disso, ela também atua como modelo comercial e expandiu sua presença para plataformas de conteúdo exclusivo por assinatura, como o OnlyFans.