Seleção foi desprestigiada por jornal dos EUARafael Ribeiro / CBF
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Seleção entra em campo nesta segunda-feira (29)
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Seleção entra em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília)
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