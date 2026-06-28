Seleção foi desprestigiada por jornal dos EUA - Rafael Ribeiro / CBF

Seleção foi desprestigiada por jornal dos EUARafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/06/2026 14:16

Rio - Os especialistas esportivas da imprensa norte-americana não estão empolgados com a seleção brasileira. Em sua editoria esportiva, o jornal "New York Times", não citou o Brasil como um dos favoritos a chegar na final da Copa do Mundo, exaltou o Japão e colocou o rival asiático como um rival perigosíssimo para a equipe de Carlo Ancelotti.

"Acho que o Japão pode ser o pior adversário possível para o Brasil enfrentar nesta fase da competição. É uma seleção muito inteligente, muito bem preparada fisicamente e extremamente afiada. Fico pensando se eles não podem acabar surpreendendo e eliminar o Brasil", disse o jornalista Jack Pitt-Brooke.

Um dos principais jogadores da Copa do Mundo, Vini Jr foi citado de forma tímida pela publicação. A visão é que o Brasil está atrás de outras seleções.

"Não acredito que a Noruega vá longe o suficiente para que Haaland conquiste esse prêmio, e ainda tenho dúvidas se o Brasil chegará até o fim da Copa, apesar de Vinicius Júnior estar jogando em grande nível. Messi é o principal candidato, mas a França é tão forte que não consigo imaginar Mbappé terminando o torneio sem alcançar os dois dígitos em gols", afirmou Jordan Campbell.

Valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil entra em campo em Houston, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), contra o Japão.