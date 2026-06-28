Cristiano Ronaldo e James Rodríguez conversam na volta do intervalo - Reprodução / CazéTV

Cristiano Ronaldo e James Rodríguez conversam na volta do intervaloReprodução / CazéTV

Publicado 28/06/2026 14:41 | Atualizado 28/06/2026 15:10

O meia James Rodríguez, da Colômbia, explicou o abraço caloroso que deu no português Cristiano Ronaldo antes do jogo entre as seleções neste sábado (27), no estádio de Miami, pela Copa do Mundo. O jogador sul-americano detalhou a amizade entre os atletas, que atuaram juntos no Real Madrid, da Espanha, entre 2014 e 2018.



"Nós conversamos. Ele é um grande amigo da época em que jogávamos no Real Madrid e também uma grande pessoa. Construímos uma amizade muito forte. Eu estava sempre na casa dele. É uma pessoa extraordinária e um exemplo para todos. Basta ver o físico que ele tem aos 41 anos e tudo o que ainda consegue fazer. É um grande atleta. É alguém que admiro muito e por quem tenho um enorme carinho", disse, à 'ESPN'.

James e Cristiano, capitães das suas equipes, foram flagrados pelas câmeras conversando e trocando cumprimentos no gramado e no túnel do vestiário, na volta do intervalo. Juntos, eles conquistaram duas Ligas dos Campeões no Real Madrid.