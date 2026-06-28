Rodrygo ao lado de Cristiano Ronaldo - Reprodução / Instagram

Rodrygo ao lado de Cristiano RonaldoReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2026 16:16 | Atualizado 28/06/2026 16:42

Rio - O atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, encontrou o brasileiro Rodrygo, de 24 anos, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e ficou fora da Copa do Mundo. Depois do empate sem gols contra a Colômbia, o craque português deu uma palavrinha com o meia-atacante do Real Madrid.





"Tem que ser paciente. Não é fácil. Seja paciente para voltar melhor", afirmou CR7, que recebeu uma resposta de Rodrygo. "Está indo bem (a recuperação). Faz três meses já. É chato porque todo dia tem que fazer a mesma coisa", disse.

O encontro foi compartilhado por Rodrygo nas redes sociais. O brasileiro chegou ao Real Madrid em 2019, um ano depois de Cristiano Ronaldo deixar o clube espanhol para defender a Juventus.

Rodrygo foi um dos desfalques mais sentidos da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele, Estêvão e Militão, que eram peças importantes para Carlo Ancelotti, se lesionaram antes da competição.