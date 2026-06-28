Lionel Messi é o artilheiro da Copa do Mundo 2026 até agora, com seis gols - Divulgação / Seleção argentina

Lionel Messi é o artilheiro da Copa do Mundo 2026 até agora, com seis golsDivulgação / Seleção argentina

Publicado 28/06/2026 15:45 | Atualizado 28/06/2026 15:46





"Digo que ele [Messi] poderia ter jogado os 90 minutos e, sem desmerecer o rival, poderia aumentar a sua lenda. Mas ele também preferiu que seus companheiros tivessem minutos e pensar no que teremos pela frente. Ele não pensa nos números como tanto falam. Quando falei com ele, ele disse que o melhor era isso. E eu concordei. Isso fala um pouco o que representa a seleção argentina para ele, o grupo, os companheiros", disse. O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, afirmou, na madrugada deste domingo (28), que Messi pediu para começar o jogo contra a Jordânia no banco com o objetivo de dar chance aos seus companheiros de terem minutos na Copa do Mundo, além de se preservar fisicamente. Em coletiva após o confronto, que terminou com vitória da Albiceleste por 3 a 1 , o treinador destacou como o craque pensa na equipe."Digo que ele [Messi] poderia ter jogado os 90 minutos e, sem desmerecer o rival, poderia aumentar a sua lenda. Mas ele também preferiu que seus companheiros tivessem minutos e pensar no que teremos pela frente. Ele não pensa nos números como tanto falam. Quando falei com ele, ele disse que o melhor era isso. E eu concordei. Isso fala um pouco o que representa a seleção argentina para ele, o grupo, os companheiros", disse.





O atleta também se isolou ainda mais como o artilheiro geral de todas as Copas do Mundo, com 19 gols, e o maior goleador da atual edição do Mundial, com seis gols. Apesar disso, Messi entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, marcou um gol de falta e mais uma vez, cravou seu nome na história: o camisa 10 se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em sete partidas seguidas em Copas do Mundo , superando o brasileiro Jairzinho, em 1970, e o francês Just Fontaine, em 1958.O atleta também se isolou ainda mais como o artilheiro geral de todas as Copas do Mundo, com 19 gols, e o maior goleador da atual edição do Mundial, com seis gols.

Messi terá ainda mais oportunidades para continuar batendo marcas e aumentando seus recordes. A Argentina avançou de fase em primeiro lugar no grupo e encara Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (3), em Miami, às 19h.