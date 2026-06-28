O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, afirmou, na madrugada deste domingo (28), que Messi pediu para começar o jogo contra a Jordânia no banco com o objetivo de dar chance aos seus companheiros de terem minutos na Copa do Mundo, além de se preservar fisicamente. Em coletiva após o confronto, que terminou com vitória da Albiceleste por 3 a 1, o treinador destacou como o craque pensa na equipe.
"Digo que ele [Messi] poderia ter jogado os 90 minutos e, sem desmerecer o rival, poderia aumentar a sua lenda. Mas ele também preferiu que seus companheiros tivessem minutos e pensar no que teremos pela frente. Ele não pensa nos números como tanto falam. Quando falei com ele, ele disse que o melhor era isso. E eu concordei. Isso fala um pouco o que representa a seleção argentina para ele, o grupo, os companheiros", disse.
Messi terá ainda mais oportunidades para continuar batendo marcas e aumentando seus recordes. A Argentina avançou de fase em primeiro lugar no grupo e encara Cabo Verde na segunda fase da Copa do Mundo na próxima sexta-feira (3), em Miami, às 19h.
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