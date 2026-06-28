Messi marcou seu 19º gol em Copas - Divulgação / Seleção argentina

Messi marcou seu 19º gol em CopasDivulgação / Seleção argentina

Publicado 28/06/2026 01:19 | Atualizado 28/06/2026 01:22

Lionel Messi marcou na vitória contra a Jordânia por 3 a 1 , neste sábado (27), pela 3ª rodada da Copa do Mundo, e se consolidou como o primeiro jogador da história a fazer gols em sete jogos seguidos no Mundial. O argentino superou o recorde de Jairzinho, do Brasil, em 1970, e Just Fontaine, da França, em 1958.

No período, Messi marcou 11 gols. A sequência começou nas oitavas de final da Copa 2022, contra a Austrália. Depois, ele marcou em cima da Holanda e Croácia, até ter uma atuação de gala na final do torneio, fazendo dois gols contra a França.

Na atual edição do torneio, o camisa 10 marcou três gols na estreia com a Argélia, e dois no jogo contra a Áustria, além do gol desta sexta-feira, de falta, em cima da Jordânia. Este foi o seu 19º gol em Mundiais, no total.