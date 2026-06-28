Messi marcou seu 19º gol em CopasDivulgação / Seleção argentina
Messi marca em sete jogos seguidos da Copa do Mundo e bate recorde
Argentino superou feitos de Jairzinho, em 1970, e Just Fontaine, de 1958
Messi marca em sete jogos seguidos da Copa do Mundo e bate recorde
Argentino superou feitos de Jairzinho, em 1970, e Just Fontaine, de 1958
Com final emocionante, Argélia e Áustria empatam na Copa do Mundo
Partida teve momentos de estudo, mas os últimos minutos tiveram muita emoção no jogo pelo grupo da Argentina
Com gol de Messi, Argentina domina jogo e vence Jordânia pela Copa
Seleção de Lionel Scaloni chegou à terceira vitória no torneio e vai enfrentar Cabo Verde na segunda fase
Wilton Pereira Sampaio é escalado para apitar mata-mata da Copa
O brasileiro será o juiz de Holanda x Marrocos, na próxima segunda-feira (29)
Técnico deixa a seleção da Escócia após eliminação na Copa do Mundo
O time não ficou entre os oito melhores terceiros colocados para avançar ao mata-mata do torneio
Colômbia é melhor, mas empata com Portugal e ambas avançam na Copa
Na outra partida do grupo K, RD Congo venceu o Uzbequistão de virada e se classificou à segunda fase do Mundial pela primeira vez
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.