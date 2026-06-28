Messi marcou seu 19º gol em Copas - Divulgação / Seleção argentina

Messi marcou seu 19º gol em CopasDivulgação / Seleção argentina

Publicado 28/06/2026 01:01 | Atualizado 28/06/2026 02:08

A Argentina confirmou o favoritismo e venceu a Jordânia por 3 a 1 neste sábado (27), no estádio de Dallas, Texas, pela 3ª rodada do grupo J da Copa do Mundo. Lionel Messi, que entrou no segundo tempo, deixou o dele e chegou ao 19º gol na história dos Mundiais, se isolando ainda mais como o maior artilheiro do torneio e se tornando o primeiro a marcar em sete jogos consecutivos da competição . Lo Celso e Lautaro Martínez fecharam o placar em uma partida controlada pelos atuais campeões do torneio.

No outro jogo do grupo, Argélia e Áustria empataram em 3 a 3 . Com os resultados, a Albiceleste chegou aos nove pontos, seguida dos austríacos e argelinos, ambos com quatro pontos, enquanto a Jordânia ficou em último lugar, sem conseguir pontuar no torneio.

Agora, a Albiceleste, que já estava classificada, enfrenta o Cabo Verde na segunda fase do torneio, na próxima sexta-feira (3).

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O jogo

Nos primeiros minutos, a Argentina circulou a bola, buscando o melhor caminho para invadir a área adversária. Aos seis minutos, Lautaro Martínez encontrou grande passe para Lo Celso, que fez o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Enquanto isso, a Jordânia tentava insistir nas bolas longas e contra-ataques, mas sem sucesso, se defendendo com uma linha de cinco jogadores.



Então, a Albiceleste abriu o placar aos 18 minutos, em grande cobrança de falta de Lo Celso, no canto do goleiro Abu Laila. A equipe de Scaloni seguiu em cima, e pouco depois, Tagliafico cruzou rasteiro e Lautaro mandou na trave; na sobra, Senesi cabeceou para ótima defesa de Abu Laila e sofreu um pênalti ao ser atingido durante a finalização. Lautaro Martínez ampliou o marcador.



Depois disso, a Jordânia tentou adiantar o time e marcar presença no campo ofensivo, mas sem criar perigo. A Argentina quase chegou ao terceiro com cruzamento na cabeça de Otamendi, que livre, cabeceou para o gol; a bola tirou tinta da trave. Logo depois, nos acréscimos, a Albiceleste recuperou a posse no ataque e Lautaro Martínez tocou para Julián Álvarez chutar, mas o goleiro espalmou.

Em apenas dois minutos da etapa complementar, Lautaro Martínez recebeu grande passe, driblou o goleiro e tocou para Lo Celso fazer o gol, mas a arbitragem marcou impedimento. Então, a Jordânia chegou ao gol com boa troca de passes que terminou com Al Tamari mandando ao fundo da rede.

Aos 14 minutos, Lionel Messi entrou em campo, levando a torcida ao delírio. O camisa 10 passou a ser bastante acionado na criação de jogadas e também cobrou uma falta, para fora.

A Argentina seguiu rodeando a área adversária e marcando as tentativas de contra-ataque da equipe asiática, até que aos 34 minutos, o craque teve outra chance de falta e marcou o terceiro do time sul-americano, chegando ao seu sexto gol no torneio e se consolidando como artilheiro isolado até agora. Com o resultado, a seleção albiceleste seguiu pressionando a Jordânia nos últimos minutos.