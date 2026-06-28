Em partida com reta final eletrizante, Argélia e Áustria empataram em 3 a 3 neste sábado (27), no estádio Arrowhead, em Kansas, pela 3ª rodada do grupo J da Copa do Mundo. O jogo teve alguns momentos em que as equipes se estudaram e não arriscaram tanto, mas a emoção estava guardada para os últimos minutos, quando ambas as seleções marcaram nos acréscimos.
Com isso, os austríacos terminaram a fase de grupos na segunda posição, e os argelinos, na terceira, ambos com quatro pontos. A Argentina, que ganhou da Jordânia por 3 a 1, foi a nove pontos, na primeira posição.
Portanto, na segunda fase, a Áustria encara a Espanha na próxima quinta-feira (2), enquanto a Argélia enfrenta a Suíça na sexta-feira (3).
A partida começou com a Argélia tendo mais posse, mas foi a Áustria que chegou à primeira finalização, com Schlager arriscando da intermediária, para fora. Os argelinos responderam com chute de longe de Maza. Mas apesar desses lances, o início da partida não foi movimentado, com direito a vaias da torcida em longas sequências de passe e antes da pausa para hidratação.
Depois da pausa, a Áustria abriu o placar com Arnautovic, que recebeu lançamento de Alaba e chutou na saída do goleiro Benbot. A Argélia manteve mais posse de bola e tentou responder com Belghali e Maza finalizando para fora. Na reta final da primeira etapa, Mahrez tocou para Chaïbi, que acertou um grande chute na trave do goleiro Schlager. Na sequência, Belghali empatou após retomar a bola na linha de fundo, driblar e mandar ao fundo da rede.
A segunda etapa com a Argélia tendo mais posse de bola, até Sabitzer receber na marca do pênalti, fazer gol e colocar a Áustria na frente do placar novamente, aos nove minutos. Pouco depois, os africanos empataram novamente com Aouar, na esquerda, achando Mahrez na direita para o ex-Manchester City cravar. Os europeus reagiram através de finalizações de Seiwald e Danso.
Após uma parte do jogo com poucas ações, a emoção tomou conta do estádio Arrowhead nos acréscimos. A Argélia marcou o terceiro gol após Mahrez ficar cara a cara com o goleiro e fazer. Logo depois, Kalajdzic empatou novamente após receber cruzamento de Gregoritsch.
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