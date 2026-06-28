Jude Bellingham comemorando seu gol contra o Panamá - Divulgação/ Seleção Inglesa

Jude Bellingham comemorando seu gol contra o PanamáDivulgação/ Seleção Inglesa

Publicado 28/06/2026 15:15

Rio - Destaque da seleção inglesa, Jude Bellingham, de 22 anos, foi autor de um dos gols da vitória sobre o Panamá que garantiu a classificação da equipe para a segunda fase da Copa do Mundo. O craque do Real Madrid exaltou outro grande jogador britânico.

"É uma honra jogar com Harry Kane. Para mim, é o melhor jogador da história da Inglaterra. Ele é quem mais tem assumido o protagonismo. Mais do que qualquer outro jogador da Inglaterra. E é por isso que é muito fácil jogar ao lado dele. Ele está em um nível simplesmente incrível", disse.

Kane se tornou o maior artilheiro da história da Inglaterra em Copas do Mundo com 11 gols. Ele também marcou na vitória por 2 a 0 da equipe inglesa.

"Você nunca duvida dele, independentemente de estar muito participativo no jogo ou não. Você sabe que ele vai fazer a diferença, e ele fez isso novamente", concluiu.

A Inglaterra volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima quarta-feira (1º). O adversário será a República Democrática do Congo. O jogo irá acontecer às 13h (de Brasília), em Atlanta. O vencedor estará nas oitavas de final.