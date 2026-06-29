José Boto, diretor de futebol do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

José Boto, diretor de futebol do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/06/2026 18:22

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que o Rubro-Negro não está "desesperado" para trazer reforços e destacou como a janela do meio de ano será diferente das anteriores, devido aos gastos feitos nas últimas transferências. Em entrevista ao canal oficial do clube nesta segunda-feira (29), o português disse que "quer acertar o máximo possível".



"A janela só abre dia 19, então não podia trazer reforços antes. É uma janela especial por vários motivos. O primeiro é que as duas últimas foram de muitos gastos e o Flamengo não tem dinheiro infinito, não descobrimos poço de petróleo", disse.

Por outro lado, muitos dizem que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas, a cada janela, temos que trazer sete, oito jogadores. É falta de respeito até com os jogadores que temos. É óbvio que temos algumas necessidades, mas não queremos gastar mais do que é devido, queremos acertar o máximo possível, também ver os meninos que temos aqui."

Boto está com o elenco do Flamengo em Portugal para a disputa do Troféu de Algarva, torneio amistoso em meio à intertemporada do Rubro-Negro. O dirigente ressaltou que o mercado do futebol começará a ficar mais agitado após a Copa do Mundo.

"Tem que saber que é uma janela diferente pelo dinheiro que foi gasto nas últimas duas janelas. Em ano de Copa, o mercado só começa a se mover depois da Copa acabar. O mercado tem um efeito dominó, mexe em cima, depois embaixo. Nós temos necessidades, mas não estamos desesperados para trazer reforços. Queremos trazer os reforços certos, que sirvam o treinador quer e elevem o nível da equipe. Portanto, vamos com calma e atentos ao que vai passar. Na altura certa vamos trazer os reforços que forem necessários para a equipe."



O Flamengo entra em campo pelo Troféu de Algarve para enfrentar o River Plate na próxima sexta-feira (3). A equipe ainda jogará com o Lausanne, da Suíça, e o Benfica, de Portugal, antes de retornar ao Rio.