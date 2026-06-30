Andrew foi o segundo reforço do Flamengo para 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Andrew foi o segundo reforço do Flamengo para 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/06/2026 20:01

Rio - O Flamengo realiza uma intertemporada em Portugal. O destino do Rubro-Negro é um lugar conhecido por Andrew, que teve uma longa passagem pelo futebol português. O goleiro relembrou o período em que atuou no país e destacou o carinho que mantém pelo local.



"Gosto muito de estar em Portugal, fui feliz. Meus filhos nasceram aqui, tanto que minha esposa está em Barcelos, cidade em que joguei por quatro anos e meio", afirmou o goleiro à 'Flamengo TV'.



"É um momento também para estarmos juntos, estreitar os laços e estar cada vez mais unidos. Ajuda os meninos da base que estão aqui a se adaptar, se sentirem cada vez mais em casa e criar mais confiança para entrar em campo", completou.





Andrew teve uma longa passagem por Portugal. O atleta defendeu o Gil Vicente por quase cinco anos antes de retornar ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo. Leia mais: Bruno Henrique celebra 'lembrança boa' antes de jogo contra o River Andrew teve uma longa passagem por Portugal. O atleta defendeu o Gil Vicente por quase cinco anos antes de retornar ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo.

No período, disputou 124 partidas pelo clube e fez sua estreia como profissional justamente contra o Benfica, um dos adversários do Rubro-Negro na intertemporada, em duelo marcado para o dia 11 de julho.



"O Benfica foi o time contra o qual fiz minha estreia como profissional quando estava no Gil Vicente, na minha primeira temporada. Joguei no Estádio da Luz, fiquei muito feliz, ganhamos por 2 a 1 e fiz uma grande partida. Vai ter sempre um sentimento especial jogar contra o Benfica e lembrar disso", afirmou.



Além do time português, o Flamengo enfrentará o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, e o Lausanne, da Suíça, no dia 8. Os três confrontos serão realizados no Estádio Algarve, em Portugal.

*Sob a supervisão de João Alexandre Borges.