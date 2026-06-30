Andrew foi o segundo reforço do Flamengo para 2026Gilvan de Souza / Flamengo
"Gosto muito de estar em Portugal, fui feliz. Meus filhos nasceram aqui, tanto que minha esposa está em Barcelos, cidade em que joguei por quatro anos e meio", afirmou o goleiro à 'Flamengo TV'.
"É um momento também para estarmos juntos, estreitar os laços e estar cada vez mais unidos. Ajuda os meninos da base que estão aqui a se adaptar, se sentirem cada vez mais em casa e criar mais confiança para entrar em campo", completou.
Andrew teve uma longa passagem por Portugal. O atleta defendeu o Gil Vicente por quase cinco anos antes de retornar ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo.
"O Benfica foi o time contra o qual fiz minha estreia como profissional quando estava no Gil Vicente, na minha primeira temporada. Joguei no Estádio da Luz, fiquei muito feliz, ganhamos por 2 a 1 e fiz uma grande partida. Vai ter sempre um sentimento especial jogar contra o Benfica e lembrar disso", afirmou.
Além do time português, o Flamengo enfrentará o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, e o Lausanne, da Suíça, no dia 8. Os três confrontos serão realizados no Estádio Algarve, em Portugal.
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