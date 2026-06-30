Bruno Henrique em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Bruno Henrique em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/06/2026 12:40

Rio - Em Portugal para a participação para o retorno da temporada depois da Copa do Mundo, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, do Flamengo, citou a sensação de reencontrar o River Plate, no torneio amistoso de Algarve. O adversário foi o precursor de muitos títulos de expressão que o jogador conquistou no Rubro-Negro.

"Lembrança boa, de 2019, diante de uma grande equipe, que é o River Plate. Sabemos que (agora) é um amistoso, mas é uma preparação para ambas equipes. Acredito que vai ser um grande jogo e que a gente possa dar o nosso melhor e sair com a vitória", disse em entrevista à "Flamengo TV".

Naquela temporada, o atacante viveu o seu primeiro e melhor ano pelo clube. No total, Bruno Henrique anotou 35 gols e deu 12 assistências em 65 partidas. O Flamengo faturou o Carioca, a Libertadores (em uma final contra o River Plate) e o Brasileirão.

A delegação do Flamengo chegou a Portugal na última segunda-feira (29). O Rubro-Negro vai realizar três amistosos, contra o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, o Lausanne, da Suíça, no dia 8 e o Benfica no dia 11. Os três confrontos serão realizados no Estádio Algarve.