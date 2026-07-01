Royal segue rubro-negro - Gilvan de Souza/Flamengo

Royal segue rubro-negroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/07/2026 11:24

Rio - Apesar do interesse inicial, o Flamengo decidiu não negociar o lateral-direito Emerson Royal, de 26 anos, com o Aston Villa, da Inglaterra. Pensou em favor da continuidade do jogador no Rubro-Negro a falta de uma reposição para o setor. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Royal é o reserva automático para Guillermo Varela e o clube carioca não gostaria de perdê-lo. Danilo, de 34 anos, que atua como zagueiro no Flamengo, vem sendo titular na Copa do Mundo pela seleção brasileira atuando no setor.

O valor oferecido pelo clube inglês foi de algo em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões). O atleta tem contrato válido até dezembro de 2028 com o Flamengo. A oferta era semelhante ao montante desembolsado no meio do ano passado: 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões na época).

Contratado para substituir Wesley, que acertou com a Roma, Emerson Royal não conseguiu desenvolver no Flamengo o futebol esperado pelos torcedores. Ele se tornou reserva de Varela. No total, fez 40 jogos, anotou um gol e deu cinco assistências.