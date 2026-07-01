Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/07/2026 19:59

Rio - O Flamengo realiza uma intertemporada em Portugal durante a Copa do Mundo. O destino do Rubro-Negro é um lugar conhecido por Everton Cebolinha, que teve passagem pelo futebol português. O atacante projetou os amistosos da equipe e destacou a preparação realizada durante o período de treinamentos.

"Temos nos dedicado bem nos treinamentos. Essas duas semanas desde a nossa volta têm sido positivas. Creio que, quando voltarmos, estaremos no ápice físico e técnico. O (Leonardo) Jardim tem procurado observar os atletas, especialmente os mais novos e aqueles que não estão tendo tanta sequência", disse.

Everton Cebolinha enfrentará o ex-clube Benfica no próximo dia 11 de julho. O atacante defendeu a equipe portuguesa entre 2020 e 2022, antes de acertar com o Flamengo. No período, disputou 95 partidas, marcou 15 gols e distribuiu 18 assistências.

O camisa 11 rubro-negro também comentou sobre a integração dos jogadores da base durante a sequência de amistosos. Everton Cebolinha ressaltou a importância de transmitir sua experiência aos mais jovens.

"Sou novo ainda, 30 anos, mas é legal se dedicar. O trabalho devolve. Estou na quinta temporada aqui, quase 200 jogos, alguns títulos importantes. É um privilégio passar isso para eles. Que trabalhem e se dediquem porque uma hora a oportunidade vai chegar", afirmou.

Além do Benfica, o Flamengo enfrentará o River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, e o Lausanne, da Suíça, no dia 8. Os três confrontos serão realizados no Estádio Algarve, em Portugal.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza