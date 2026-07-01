Lucas Paquetá é amparado por Neymar ao deixar o gramado com dores, na partida contra o Japão Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia
Flamengo demonstra preocupação e acompanha situação de Paquetá junto com a CBF
Meia sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e não deve mais jogar a Copa do Mundo
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