Lucas Paquetá é amparado por Neymar ao deixar o gramado com dores, na partida contra o Japão - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Lucas Paquetá é amparado por Neymar ao deixar o gramado com dores, na partida contra o Japão Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 01/07/2026 15:35 | Atualizado 01/07/2026 15:40

Rio - O Flamengo ganhou um novo problema para a sequência da temporada. Um dos destaques do time, o meia Lucas Paquetá teve confirmada uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1, na última segunda-feira (29), e não deve mais jogar a Copa do Mundo. O novo problema físico ligou o alerta no Ninho do Urubu.

Após o diagnóstico, o departamento médico da Seleção informou o Flamengo, que realiza intertemporada em Portugal, sobre a situação, segundo o "ge". Lucas Paquetá manifestou desejo de continuar com a delegação brasileira nos Estados Unidos e, com isso, ficou alinhado que o tratamento será feito sob os cuidados da CBF. O Rubro-Negro acompanha o caso, mesmo à distância.

Não é o primeiro problema físico de Lucas Paquetá na coxa esquerda nesta temporada. Por isso, o Flamengo demonstra preocupação e trata o caso com cautela. Maior contratação da história do clube, o meio-campista sofreu um edema no tendão da mesma coxa, em abril, que quase o tirou da Copa do Mundo. Porém, ele se recuperou a tempo de ser convocado.

Em paralelo a isso, o Flamengo também precisará recuperar Arrascaeta, que lesionou a panturrilha com o Uruguai. A lesão muscular do meia uruguaio gerou desgaste com a comissão técnica de Marcelo Bielsa, já que o Rubro-Negro acusou os uruguaios de "irresponsáveis" na recuperação do camisa 10, que foi convocado ainda em recuperação de uma lesão na clavícula.