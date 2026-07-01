Técnico Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/07/2026 13:08

O Flamengo já traçou um planejamento para a volta aos treinos dos jogadores que estavam na Copa do Mundo e já deixaram a competição. Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata ganharão 10 dias de folga antes de se apresentarem e terão pouco mais de uma semana de preparação até o primeiro jogo oficial no segundo semestre, contra a Chapecoense, no dia 22, pelo Brasileirão.



A comissão técnica avaliará cada caso, mas a tendência é que alguns desses nomes estejam à disposição. O aproveitamento deles dependerá das condições físicas após a reapresentação no CT do Ninho do Urubu.



Arrascaeta, por exemplo, requer mais cuidado por estar em recuperação de lesão na panturrilha direita, problema que o impediu de jogar a Copa. Já Varela e Gonzalo Plata têm mais chance de que possam ser relacionados.



O quarteto de Uruguai e Equador não viaja a Portugal, onde o Flamengo faz sua preparação até o dia 12, com três amistosos marcados. Esses quatro jogadores se apresentarão até o fim da próxima semana.



Já em relação a Carrascal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro, a chance de estarem à disposição contra a Chapecoense é bem pequena. Afinal, a Colômbia joga na sexta e o Brasil no domingo, e mesmo que sejam eliminados, o período de treinos no Rubro-Negro seria bem curto até o jogo no dia 22.

