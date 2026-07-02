Bruno Henrique e Luiz Araújo devem ser titulares em amistoso contra River Plate, em Portugal - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique e Luiz Araújo devem ser titulares em amistoso contra River Plate, em PortugalAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 02/07/2026 09:47

O Flamengo volta a campo na sexta-feira (3), para o primeiro dos três jogos que fará em Portugal durante a intertemporada. O duelo contra River Plate será às 15h30 (de Brasília) e terá transmissão para todo o Brasil, assim como os outros dois compromissos pelo Torneio de Algarve, contra Lausanne-Sport, da Suíça, e Benfica.



Onde assistir aos amistosos do Flamengo



As três partidas terão transmissão de: Band (TV aberta), SporTV 2 (fechada), Ge TV (internet ou streaming) e Premiere (pay per view).



Dia e horários dos jogos do Rubro-Negro



Depois de entrar em campo na sexta-feira, o Flamengo encara o Lausanne-Sport em 8 de julho, às 16h30 (de Brasília). Já o duelo com o Benfica está marcado para o dia 11, às 15h30.



Desfalques em peso



O técnico Leonardo Jardim usará os três confrontos como preparação para o restante da temporada, mas não pode trabalhar com a equipe titular nesse período de treinos. Isso porque a delegação rubro-negra não conta com nove jogadores, que disputam ou disputaram a Copa do Mundo.



Danilo, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Alex Sandro e Carrascal seguem com suas seleções, enquanto Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Gonzalo Plata já estão eliminados. O quarteto de Uruguai e Equador, entretanto, ganhou 10 dias de folga e só se reapresenta no fim da semana que vem, no CT do Ninho do Urubu.