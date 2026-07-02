Bruno Henrique e Luiz Araújo devem ser titulares em amistoso contra River Plate, em PortugalAdriano Fontes / Flamengo
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