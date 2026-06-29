Enzo Maresca assinou vínculo com o Manchester City até meados de 2029Reprodução / X @ManCity
Manchester City anuncia contratação do técnico Enzo Maresca
Comandante italiano foi escolhido pelo clube inglês para substituir Pep Guardiola
Eliminação da Alemanha mantém Brasil como único pentacampeão mundial
Argentina ainda pode reduzir a distância e entrar para o grupo dos tetra
Kimmich lamenta eliminação precoce da Alemanha: 'Falta qualidade'
Capitão alemão fez uma análise da participação da seleção no Mundial
Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre a Alemanha
Albirroja eliminou a tetracampeã no mundial nos pênaltis
Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga com mais passes certos em jogo de Copa
Zagueiro deu assistência na vitória do Brasil sobre o Japão
Márcia Sensitiva avalia momento de Neymar Jr: 'Precisa de exorcismo'
Astróloga comentou situação do jogador em meio à Copa do Mundo
Paraguai suporta pressão e derrota Alemanha nos pênaltis na Copa
Seleção sul-americana teve menos posse de bola durante todo o confronto, mas conseguiu desbancar os tetracampeões mundiais
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