Harry Kane é um dos principais nomes da Inglaterra - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Harry Kane é um dos principais nomes da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 20:03

Rio - O Barcelona monitora o atacante Harry Kane, astro do Bayern de Munique, da Alemanha. De acordo com o portal britânico "Daily Mail", o clube catalão tem interesse na contratação do inglês de 32 anos e estuda fazer uma proposta pelo jogador.

A expectativa da equipe espanhola é contar com o atleta já na próxima temporada. O veículo afirma que o Barcelona se reuniu com representantes do jogador nos últimos dias. No entanto, uma resposta só deve ocorrer após a Copa do Mundo.

Atualmente, o elenco do Barcelona conta apenas com Ferran Torres como opção de origem para atuar como centroavante. Recentemente, o atacante Robert Lewandowski acertou sua transferência para o Chicago Fire, dos Estados Unidos.

No momento, Harry Kane está defendendo a seleção inglesa na fase mata-mata da Copa do Mundo. A Inglaterra enfrentará a República Democrática do Congo na próxima quarta-feira (1), em jogo válido pelos 16 avos de final da competição. A partida será às 13h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

Harry Kane é um dos principais nomes do futebol mundial. Na última temporada europeia, anotou 61 gols e sete assistências em 51 jogos. O atacante é um dos candidatos ao prêmio de melhor do mundo e a principal referência técnica do Bayern de Munique e da seleção inglesa.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza