Robert Lewandowski é o novo reforço do Chicago Fire - Divulgação / Chicago Fire

Robert Lewandowski é o novo reforço do Chicago FireDivulgação / Chicago Fire

Publicado 29/06/2026 19:03

Estados Unidos - O Chicago Fire anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação de Robert Lewandowski. O atacante polonês, de 37 anos, chega à equipe após passagem pelo Barcelona. Gregg Berhalter, diretor de futebol e técnico principal do Chicago Fire, celebrou a chegada do atleta e destacou a importância da contratação para o clube.

"Sua chegada reforça nossa ambição de competir por troféus e eleva os padrões do clube a patamares dignos desta cidade. Mal podemos esperar para começar a trabalhar com ele e mostrar em primeira mão a Chicago por que ele está entre os ícones esportivos mais reverenciados do mundo", disse o diretor de futebol e técnico principal Gregg Berhalter.

O polonês anunciou sua saída do Barcelona ao fim da temporada europeia. Ele defendeu o clube espanhol por quatro temporadas. No futebol catalão, Lewandowski conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha. Ao todo, disputou 193 jogos, marcou 120 gols e deu 24 assistências com a camisa do time catalão.

Será a primeira experiência do artilheiro fora da Europa. Lewandowski foi revelado pelo Znicz Pruszków e passou pelo Lech Pozna, ambos da Polônia. Em 2010, o centroavante chegou ao Borussia Dortmund, onde ganhou projeção internacional. Quatro anos depois, foi contratado pelo Bayern de Munique, também da Alemanha. Ele estava no Barcelona desde 2022.

O atacante polonês é um dos maiores goleadores do futebol mundial na atualidade. Ao todo, entrou em campo em 1.025 partidas, marcou 715 gols e distribuiu 196 assistências.

*Sob supervisão de Rodrigo Souza