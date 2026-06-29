Robert Lewandowski é o novo reforço do Chicago FireDivulgação / Chicago Fire
Clube dos Estados Unidos oficializa contratação de Robert Lewandowski
Atacante polonês de 37 anos terá sua primeira experiência fora do futebol europeu
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