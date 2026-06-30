Samantha Longo, interventora da SAF do VascoReprodução / X
Interventora renuncia ao cargo na SAF do Vasco
Ela havia sido nomeada na semana passada
Rio - Samantha Longo renunciou ao cargo de interventora na SAF do Vasco. Ela havia sido nomeada na semana passada. Na petição apresentada à Justiça, ela cita que a decisão por causa de um "fato grave" em relação à segurança pessoal.
Apesar disso, Samantha entregou um relatório técnico com as primeiras conclusões do trabalho. As informações foram divulgadas primeiro pelo canal 'Atenção, Vascaínos'.
A chegada de Samantha ao cargo
Na semana passada, a Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca.
A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.
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