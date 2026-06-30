Samantha Longo, interventora da SAF do Vasco - Reprodução / X

Samantha Longo, interventora da SAF do VascoReprodução / X

Publicado 30/06/2026 23:08 | Atualizado 01/07/2026 07:12

Rio - Samantha Longo renunciou ao cargo de interventora na SAF do Vasco . Ela havia sido nomeada na semana passada . Na petição apresentada à Justiça, ela cita que a decisão por causa de um "fato grave" em relação à segurança pessoal.

Apesar disso, Samantha entregou um relatório técnico com as primeiras conclusões do trabalho. As informações foram divulgadas primeiro pelo canal 'Atenção, Vascaínos'.

A chegada de Samantha ao cargo

Na semana passada, a Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca.

A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.