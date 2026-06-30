Franclim Carvalho é técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Possível repercussão trava resposta de Franclim Carvalho ao Vasco
Treinador do Botafogo tem receio de mudança gerar situação ruim
Rio - A negociação entre o Vasco e o treinador Franclim Carvalho, de 39 anos, segue em compasso de espera. O português ainda não definiu o seu destino e tem receio de uma repercussão negativa por deixar o Botafogo para defender um clube rival. As informações são da "ESPN".
Franclim Carvalho tem uma história no Alvinegro, como auxiliar de Artur Jorge na vitoriosa temporada de 2024. Além disso, o treinador tem um excelente relacionamento com os jogadores do Botafogo.
A proposta do Cruz-Maltino é considerada bem positiva pelas duas partes. Além disso, a situação do Alvinegro é bastante delicada. A viagem para a Rússia foi cancelada e o clube de General Severiano continua com cinco transfers bans.
De olho no mercado, o Vasco observa outros técnicos e Martín Palermo, ex-Fortaleza, é uma das opções. O argentino, no entanto, negou ter recebido qualquer proposta do clube.
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