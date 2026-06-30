Franclim Carvalho é técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é técnico do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/06/2026 15:55 | Atualizado 30/06/2026 16:56

Rio - A crise jurídica do Vasco travou as negociações com o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, e o meia Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. O Cruz-Maltino chegou a um acerto verbal com ambos, mas eles não possuem confiança em firmar vínculos por causa da instabilidade jurídica, segundo o "ge".

O Vasco avançou nas conversas com Franclim Carvalho e estava disposto a pagar a multa de 300 mil dólares (cerca de R$1,5 milhão) para tirá-lo do Botafogo. Porém, o treinador português lembrou da situação de Álvaro Pacheco, que chegou ao clube em meio a situação de indefinição jurídica em maio de 2024.

Já em relação a Nelson Deossa, o caso é ainda mais complicado. O Vasco já tinha um acerto com o meia, mas o Real Betis não tem confiança sobre a questão jurídica da SAF e, por isso, pediu garantias que não podem ser apresentadas neste momento. Com isso, a negociação não avançou.

Em decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro na última terça-feira (23), a juíza Caroline Fonseca afastou Pedrinho e mais dois membros do Conselho Administrativo da SAF do Vasco. A decisão nomeou Samantha Longo como interventora da SAF pelos próximos 60 dias.

Nova gestora do clube, a ex-diretora jurídica da CBF não pretendia se envolver nas decisões esportivas e, por isso, autorizou o diretor de futebol Admar Lopes seguir com os movimentos. Porém, a insegurança jurídica impediu os acordos.