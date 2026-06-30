Robert Renan, zagueiro do VascoMatheus Lima / Vasco
A diretoria ainda estuda a possibilidade de adquirir os direitos do jogador ao final desse período. O contrato prevê uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na cotação atual). A cláusula precisará ser acionada até novembro.
Robert Renan chegou ao Vasco no meio do ano passado por empréstimo de um ano. No acordo, o Cruz-Maltino tinha a opção de ampliar o vínculo, caso desejasse, o que acabou acontecendo.
O defensor, de 22 anos, se tornou peça importante na equipe vascaína. No total, entrou em campo em 46 partidas e marcou dois gols, ambos em clássicos, com Fluminense e Flamengo.
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