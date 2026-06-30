Thiago Silva retorna ao FluminenseDivulgação/ Fluminense
Thiago Silva reassume a camisa 3 e faz agradecimento a Jemmes
Zagueiro se apresentou nesta terça-feira (30) e deu início aos trabalhos no clube
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Thiago Silva se apresenta ao Fluminense e inicia atividades com elenco
Zagueiro assinou contrato até o fim do ano
Reforço do Fluminense, Thiago Silva chega ao Rio de Janeiro
Defensor, de 41 anos, publicou foto da cidade em avião
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Atacante, de 27 anos, disputou a Copa do Mundo
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Partida irá acontecer no próximo dia 17 no Maracanã
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