Thiago Silva retorna ao Fluminense - Divulgação/ Fluminense

Thiago Silva retorna ao FluminenseDivulgação/ Fluminense

Publicado 30/06/2026 23:52 | Atualizado 30/06/2026 23:52

Rio - De volta ao Fluminense , Thiago Silva reassumiu a camisa 3. Em entrevista à 'Flu TV' publicada nesta terça-feira (30), o zagueiro fez um agradecimento a Jemmes, que estava com o número.

"Gostaria de agradecer ao Jemmes pela disponibilidade do número. Não foi um pedido meu diretamente, mas acredito que do clube. Ter dado essa oportunidade de vestir o número 3 novamente. Agradecer a ele em especial também", disse Thiago Silva.

O defensor se apresentou ao Tricolor nesta terça-feira (30) , no CT Carlos Castilho, e iniciou o trabalho na quarta passagem pelo clube. Thiago Silva assinou contrato até o fim de 2026 com o Fluminense.

O elenco tricolor está quase completo nesta intertemporada. A ausência é o atacante Canobbio, que estava com a seleção uruguaia na Copa do Mundo e recebeu férias.