Thiago Silva está de volta ao Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Thiago Silva está de volta ao FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/06/2026 10:40

Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, já está na Cidade Maravilhosa. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o defensor publicou uma foto no avião com os dizeres: "Rio de Janeiro" e com a imagem da capitão fluminense.

Thiago Silva em chegada ao Rio Reprodução / Instagram

O defensor está de volta para sua terceira passagem pelo clube das Laranjeiras. Thiago Silva deixou o Tricolor no fim do ano passado, para atuar seis meses pelo Porto. No total, foram 14 partidas.

O veterano deverá iniciar suas atividades pelo Fluminense na próxima semana. O retorno do Brasileiro será contra o Bragantino no próximo dia 16, mas Thiago Silva não deve ter condições de jogo porque a janela de transferências internacionais começa somente no próximo dia 20.

Com formação na base do Fluminense, Thiago Silva defendeu a equipe profissional do Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, no período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Fluminense à final da Libertadores de 2008. Depois atuou pelo clube entre a metade de 2024 até o fim da temporada passada. O Monstro soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor.

Na Europa, Thiago Silva defendeu o Milan, da Itália, Paris Saint-Germain, da França, Chelsea, da Inglaterra, e Porto, de Portugal. Ele foi jogador da seleção brasileira em quatro Copas do Mundo, sendo titular em três.