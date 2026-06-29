João Fonseca é o principal nome do tênis brasileiroAFP
João Fonseca vence espanhol e avança à segunda rodada de Wimbledon
Brasileiro superou Roberto Bautista, número 183 do mundo, por 3 sets a 0
Eliminação da Alemanha mantém Brasil como único pentacampeão mundial
Argentina ainda pode reduzir a distância e entrar para o grupo dos tetra
Kimmich lamenta eliminação precoce da Alemanha: 'Falta qualidade'
Capitão alemão fez uma análise da participação da seleção no Mundial
Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre a Alemanha
Albirroja eliminou a tetracampeã no mundial nos pênaltis
Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga com mais passes certos em jogo de Copa
Zagueiro deu assistência na vitória do Brasil sobre o Japão
Márcia Sensitiva avalia momento de Neymar Jr: 'Precisa de exorcismo'
Astróloga comentou situação do jogador em meio à Copa do Mundo
Paraguai suporta pressão e derrota Alemanha nos pênaltis na Copa
Seleção sul-americana teve menos posse de bola durante todo o confronto, mas conseguiu desbancar os tetracampeões mundiais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.