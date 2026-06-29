Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo / CBF
Parreira apresenta melhora após procedimento, mas segue na UTI
Ex-técnico da seleção permanece sedado e recebe cuidados intensivos no Hospital Samaritano Barra
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