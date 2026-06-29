Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileira - Lucas Figueiredo / CBF

Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo / CBF

Publicado 29/06/2026 19:35 | Atualizado 29/06/2026 19:47

De acordo com boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, neste domingo (28), Parreira permanece sedado, respirando com auxílio de aparelhos e necessitando de cuidados intensivos. Apesar disso, a equipe médica observa uma evolução favorável do quadro.

"O estado de saúde de Carlos Alberto Parreira permanece o mesmo e apresenta melhora evolutiva", informou o hospital em atualização encaminhada nesta segunda-feira (29).

O ex-comandante da Seleção Brasileira é acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna, além da equipe multidisciplinar da unidade.

Parreira, 83 anos, trata um linfoma de Hodgkin desde 2023. Em 2025, chegou a entrar em remissão da doença, mas voltou a necessitar de acompanhamento oncológico. Até o momento, não há previsão de alta da UTI.