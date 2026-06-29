Carlos Alberto Parreira, ex-treinador da seleção brasileiraLucas Figueiredo / CBF

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Leonardo Brito
Rio - O quadro de saúde de Carlos Alberto Parreira apresenta sinais de melhoras. O ex-técnico da seleção segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, Zona Sudoeste, desde o dia 16 de junho para tratamento de uma inflamação pulmonar. No sábado (27), ele passou por um procedimento para cauterização de um sangramento nasal, realizado com sucesso.
De acordo com boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, neste domingo (28), Parreira permanece sedado, respirando com auxílio de aparelhos e necessitando de cuidados intensivos. Apesar disso, a equipe médica observa uma evolução favorável do quadro.
"O estado de saúde de Carlos Alberto Parreira permanece o mesmo e apresenta melhora evolutiva", informou o hospital em atualização encaminhada nesta segunda-feira (29).
O ex-comandante da Seleção Brasileira é acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna, além da equipe multidisciplinar da unidade.
Parreira, 83 anos, trata um linfoma de Hodgkin desde 2023. Em 2025, chegou a entrar em remissão da doença, mas voltou a necessitar de acompanhamento oncológico. Até o momento, não há previsão de alta da UTI.