Miroslav Koubek, agora ex-técnico da Tchéquia - Foto: Alfredo Estrella/AFP

Miroslav Koubek, agora ex-técnico da TchéquiaFoto: Alfredo Estrella/AFP

Publicado 29/06/2026 18:05

A Associação de Futebol da República Tcheca (FACR) anunciou nesta segunda-feira (29) que Miroslav Koubek não é mais o técnico da seleção do país, após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.



O treinador de 74 anos havia levado os tchecos de volta ao Mundial depois de 20 anos, graças às vitórias nos pênaltis sobre Irlanda e Dinamarca na repescagem europeia, em março. No entanto, a equipe não conseguiu brilhar no torneio e somou apenas um ponto, no empate por 1 a 1 com a África do Sul, além de derrotas para Coreia do Sul e México no Grupo A.



"Chegamos a um acordo com o técnico Miroslav Koubek para encerrar nossa parceria", declarou o presidente da FACR, David Trunda, em comunicado.



"Em uma reunião hoje, o técnico apresentou seu pedido de demissão, e decidi aceitá-lo após um debate aberto e correto", acrescentou o dirigente.