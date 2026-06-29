Seleção brasileira posa para a foto antes do jogo contra o Japão - Rafael Ribeiro/ CBF

Seleção brasileira posa para a foto antes do jogo contra o JapãoRafael Ribeiro/ CBF

Publicado 29/06/2026 18:21

Estados Unidos - Gabriel Magalhães exaltou Gabriel Martinelli, herói da vitória do Brasil sobre o Japão por 2 a 1 em Houston, nesta segunda-feira (29), pela fase 16-avos de final da Copa do Mundo. O zagueiro chamou o atacante de "irmãozão" e abordou a parceria dos dois no Arsenal. Ele também ressaltou que o amigo pode decidir a qualquer momento.

"É o meu irmãozão. A gente já está há seis anos juntos no Arsenal. Desde que cheguei, ele me acolheu muto bem, fico muito feliz por ele, é um menino que trabalha muito. Sempre falo para ele que pode decidir a qualquer momento. Hoje foi o que aconteceu. Fico muito feliz por ele", disse o defensor, em entrevista após a partida.

Na partida desta segunda-feira (29), o Brasil viu o Japão sair na frente com gol de Sano. A Seleção, porém, melhorou muito no retorno do intervalo e deixou tudo igual com Casemiro. Já nos acréscimos, Martinelli apareceu para colocar a Amarelinha na frente e dar números finais ao jogo.

Com o resultado, o Brasil avança às oitavas da Copa do Mundo de 2026. O adversário nesta fase virá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que vão medir forças nesta terça-feira (30), a partir das 14h (de Brasília).

O jogo da seleção brasileira nas oitavas de final acontecerá no próximo domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 17h (de Brasília).