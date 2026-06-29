Yan Diomandé em ação no duelo entre Costa do Marfim e Equador, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
O Liverpool era outro interessado na contratação do jogador, mas perdeu a concorrência. As informações são do jornal ‘Marca’, da Espanha.
O negócio deve ser selado em cerca de 130 milhões de euros (R$ 769 milhões). O jovem de 19 anos foi o grande nome do RB Leipzig na última temporada. Ao todo, fez 13 gols e deu nove assistências em 36 jogos.
Com Yan Diomandé, a Costa do Marfim se prepara para a segunda fase da Copa do Mundo. O duelo por uma vaga nas oitavas de final será contra a Noruega, nesta terça-feira (30), às 14h (de Brasília), em Arlington. Quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
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