Yan Diomandé em ação no duelo entre Costa do Marfim e Equador, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Yan Diomandé em ação no duelo entre Costa do Marfim e Equador, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 29/06/2026 14:23

França - Sensação da Costa do Marfim na Copa do Mundo, Yan Diomandé está próximo de deixar o RB Leipzig, da Alemanha, para reforçar o PSG. O atacante já chegou a um acordo para assinar vínculo válido por cinco temporadas com o clube francês.



O Liverpool era outro interessado na contratação do jogador, mas perdeu a concorrência. As informações são do jornal ‘Marca’, da Espanha.