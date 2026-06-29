Neymar Pai curte jogo do Brasil com a namorada - Reprodução/Instagram

Neymar Pai curte jogo do Brasil com a namoradaReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2026 14:50 | Atualizado 29/06/2026 14:52

Rio - Neymar Pai, de 61 anos, marcou presença no NRG Stadium, em Houston, no Texas, nesta segunda-feira (29), para acompanhar a partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo. O empresário apareceu sorridente ao lado da namorada, Mariane Bernardi, de 47 anos, e apostou em um visual com chapéu e camisa de uma coleção criada por ele em homenagem a Pelé.

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Nas redes sociais, Mariane compartilhou registros do momento e celebrou a torcida pela Seleção Brasileira. “Brasil no coração e na torcida!”, escreveu a influenciadora. Ela também posou ao lado do evangelista Deive Leonardo, que mantém uma relação próxima com Neymar.



Mariane é a primeira namorada assumida publicamente por Neymar Pai desde o fim do casamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar e Rafaella Santos, em 2016. Nas redes sociais, Mariane compartilhou registros do momento e celebrou a torcida pela Seleção Brasileira. “Brasil no coração e na torcida!”, escreveu a influenciadora. Ela também posou ao lado do evangelista Deive Leonardo, que mantém uma relação próxima com Neymar.Mariane é a primeira namorada assumida publicamente por Neymar Pai desde o fim do casamento com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar e Rafaella Santos, em 2016.

O casal, que mantém uma relação discreta, está junto desde meados de 2021, mas só assumiram o romance publicamente no Carnaval de 2023. Mariane reúne mais de 91 mil seguidores nas redes sociais e se apresenta na biografia do Instagram como “guiada e protegida por Deus”. Ela é mãe de Andrei Bernardi, amigo próximo de Neymar, e de Lucca Bernardi.