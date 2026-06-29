Didier Deschamps, técnico da seleção francesa - AFP

Didier Deschamps, técnico da seleção francesaAFP

Publicado 29/06/2026 15:02 | Atualizado 29/06/2026 15:04

Estados Unidos - De volta ao comando da França após o falecimento de sua mãe, Ginette Deschamps, o técnico Didier Deschamps concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), véspera do duelo eliminatório contra a Suécia. O treinador havia desfalcado os 'Bleus' na rodada anterior para viajar à Europa e acompanhar o velório e o sepultamento.

Ele admitiu o peso do momento pessoal, mas destacou que o retorno à rotina da Copa do Mundo tem sido um suporte importante para seguir em frente: "É bom ter algo para me manter ocupado desde que voltei. Tudo correu bem enquanto eu estava fora. Foi muito difícil para mim, pessoalmente. Para o meu próprio bem, eu tive que sair".

Para o confronto decisivo que acontece nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília), no MetLife Stadium, os franceses terão problemas para montar a equipe titular. O atacante Marcus Thuram foi oficialmente vetado pelo departamento médico devido a uma lesão muscular na panturrilha.

Para piorar o cenário físico, o experiente volante N'Golo Kanté também virou uma incógnita de última hora nos bastidores e pode sequer figurar no banco de reservas.

"Marcus não estará disponível; ele tem um pequeno problema muscular. Para NG, não é muscular, mas é provável que ele não esteja disponível para amanhã (terça-feira). Ainda não o vi esta manhã, faremos os ajustes necessários. Veremos entre hoje e amanhã”, ressaltou.

*Sob a supervisão de Theo Faria