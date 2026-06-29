Didier Deschamps, técnico da seleção francesaAFP
Deschamps volta após luto e confirma desfalque contra a Suécia
Técnico da França não poderá contar com Thuram e trata Kanté como dúvida
Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre a Alemanha
Albirroja eliminou a tetracampeã no mundial nos pênaltis
Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga com mais passes certos em jogo de Copa
Zagueiro deu assistência na vitória do Brasil sobre o Japão
Márcia Sensitiva avalia momento de Neymar Jr: 'Precisa de exorcismo'
Astróloga comentou situação do jogador em meio à Copa do Mundo
Paraguai suporta pressão e derrota Alemanha nos pênaltis na Copa
Seleção sul-americana teve menos posse de bola durante todo o confronto, mas conseguiu desbancar os tetracampeões mundiais
Neymar cutuca economista que previa eliminação do Brasil para o Japão
Camisa 10 se manifestou após a vitória por 2 a 1 da Amarelinha
'Temos muita confiança', diz João Félix antes de mata-mata da Copa
Atacante português destacou temporada pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita
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