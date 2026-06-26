Bruna Biancardi explica choro com estreia de Neymar na Copa Reprodução/YouTube

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Leticia Pessôa
Rio - Bruna Biancardi falou sobre o choro com a entrada de Neymar Jr. em campo na partida contra Escócia pela Copa do Mundo. Em vídeo publicado no canal do YouTube, a influenciadora mostrou a preparação da família para assistir ao jogo que aconteceu na quarta-feira (24).
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Bruna Biancardi acompanhou jogo da seleção brasileira - Reprodução/Instagram
Neymar Jr entrou em campo pela primeira vez na Copa no jogo contra Escócia - Reprodução/YouTube
Bruna Biancardi explica choro com estreia de Neymar na Copa - Reprodução/YouTube
"É a emoção, gente, dele ter passado por tudo, a gente ter acompanhado tudo e ter dado certo, ter sido convocado, ter entrado depois da lesão na panturrilha. Espero que daqui pra frente ele entre mais, jogue mais, por mais tempo, e ajude o Brasil também", disse ela. 
Após mais de dois anos, Neymar Jr voltou a participar de um jogo da seleção brasileira na vitória por 3 a O sobre a Escócia pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O camisa 10 entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Cunha.  