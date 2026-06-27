Vini Jr recebe troféu pela marca de 50 jogos com a seleção brasileira - Nelson Terme / CBF

Vini Jr recebe troféu pela marca de 50 jogos com a seleção brasileiraNelson Terme / CBF

Publicado 27/06/2026 00:50

Estados Unidos - Vini Jr recebeu, nesta sexta-feira (26), uma homenagem da CBF por ter completado 50 jogos com a seleção brasileira. O atacante alcançou a marca no empate em 1 a 1 com o Marrocos, válido pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida aconteceu em 13 de junho.

Ele recebeu um troféu comemorativo das mãos do chefe de delegação da seleção brasileira no torneio, Leomar Quintanilha.

“Estou muito feliz pelos 50 jogos junto com a Seleção. É uma honra poder representar o meu país em uma Copa. Espero que a gente possa seguir firme e evoluir. Faltam cinco finais”, celebrou o camisa 7 do Brasil.

O próximo compromisso do Brasil será diante do Japão, pela fase 16-avos de final. As duas seleções vão medir forças na segunda-feira (29), em Houston, a partir das 14h (de Brasília).

