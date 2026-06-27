A Bélgica venceu a Nova Zelândia por 5 a 1 em Vancouver, na madrugada deste sábado (27), e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo G. O Egito, que entrou em campo já classificado, empatou por 1 a 1 com o Irã em Seattle e vai à fase 16-avos de final como o segundo colocado. Nos acréscimos, a seleção iraniana chegou a marcar o que seria o gol da virada, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR.
Os belgas somaram cinco pontos e terminaram na primeira posição. Na próxima fase, a Bélgica vai enfrentar uma seleção que ficou na terceira posição na fase de grupos.
Já o Egito também conquistou cinco pontos e ficou na segunda posição. Na fase 16-avos de final, a seleção egípcia vai enfrentar a Austrália.
O Irã, com três pontos, ficou na terceira posição e precisa esperar os jogos deste sábado (27) para saber se vai ao mata-mata da Copa o Mundo. A Nova Zelândia somou apenas um ponto e está eliminada do torneio.
Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica
A seleção belga foi superior no primeiro tempo. A primeira grande grande chance veio com um chute de Trossard, que acertou a trave. A bola ficou viva em cima da linha, mas Bindon tirou meio no susto. Na sequência, Cacace mandou a bola para a linha lateral.
Posteriormente, o árbitro assinalou um pênalti a favor da Bélgica. No entanto, foi chamado ao monitor do VAR. Após a revisão, anunciou que o braço de Surman estava em posição natural, e penalidade foi desmarcada.
O gol belga veio aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área, e Trossard apareceu para completar.
Já no segundo tempo, a Bélgica ampliou a vantagem. O segundo gol dos europeus veio com Trossard, que precisou chutar duas vezes no lance para marcar. O terceiro veio dos pés de De Bruyne, que finalizou cruzado de fora da área para balançar a rede.
Já na reta final, a Nova Zelândia descontou com Just. Após cobrança de escanteio, Courtois cortou de soco, mas o camisa 11 pegou o rebote e chutou forte de perna esquerda para balançar a rede..
A Bélgica, porém, logo respondeu. Raskin fez o cruzamento, e Lukaku pulou na pequena área para finalizar de cabeça e anotar o quarto gol da seleção europeia. Ainda deu tempo para Saelemaekers marcar e dar números finais ao jogo.
Egito 1 x 1 Irã
As duas seleções fizeram um primeiro tempo animado em Seattle. O Egito abriu o placar logo aos cinco minutos. Salah chutou travado, e o goleiro fez o corte parcial. A bola sobrou para Saber finalizar e balançar a rede.
O Irã não desistiu e teve uma grande chance de deixar tudo igual com Taremi, que sofreu pênalti. O próprio camisa 9 foi para a cobrança, mas parou no goleiro Shobeir.
Apesar disso, a seleção iraniana não se abalou e deixou tudo igual pouco depois, aos 14 minutos. Dentro da área, Mohammadi finalizou e viu Shobeir se esticar para espalmar. Rezaeian estava ligado e correu para pegar o rebote e deixar tudo igual. A partida continuou animada seguiu animada durante todo o primeiro tempo.
O empate permaneceu na etapa complementar, mas o final foi dramático. Afinal, o Irã chegou a anotar o que seria o gol da virada e garantir o que seria a classificação histórica ao mata-mata. Porém, o VAR revisou o lance e pegou impedimento. Posteriormente, os iranianos ainda mandaram uma bola no travessão.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.