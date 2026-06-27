Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão, na Copa do Mundo - Ronaldo Schemidt / AFP

Cristiano Ronaldo brilhou na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão, na Copa do MundoRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 27/06/2026 01:42

Rio - Após vencer os dois primeiros jogos, a Colômbia disputa a liderança do Grupo K contra Portugal, neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O técnico da seleção colombiana Néstor Lorenzo manifestou preocupação com Cristiano Ronaldo e revelou a estratégia para a partida.

"Sabemos que Portugal tem um grande time e um treinador muito bom. É uma equipe consolidada, diferente dos outros rivais. Vai ser um grande jogo. Primeiro, vamos manter nosso estilo e essência de jogo (...) Vitinha e Ronaldo são determinantes. Não podemos deixa-los sozinhos ou descuidados. Temos que ter uma disciplina tática para bloquear o jogo que dá Vitinha e ter atenção ao Ronaldo na área", disse.

A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguido de perto por Portugal, em segundo com quatro. A seleção portuguesa era apontada como a favorita da chave, mas o tropeço diante do RD Congo na estreia ameaçou a liderança. O técnico argentino destacou a importância de vencer a partida para avançar em primeiro lugar.

"Creio que sempre pode melhorar. Creio que notamos uma melhorar entre o primeiro e o segundo jogo. O rival vai nos exigir estar a altura e melhor que o jogo anterior. Temos que ter cuidado com Cristiano e todos, não podemos descuidar de um lado para focar só em um. Todos são perigosos", completou.