Torcedores de times equatorianos rivais brigam em Nova York, nos Estados Unidos - Reprodução / X

Torcedores de times equatorianos rivais brigam em Nova York, nos Estados UnidosReprodução / X

Publicado 25/06/2026 18:40 | Atualizado 25/06/2026 19:54

Estados Unidos - A Times Square , um dos principais pontos turísticos de Nova York, foi palco de um episódio de violência nesta quarta-feira (24). Durante concentração da torcida do Equador, antes do jogo contra a Alemanha pela Copa do Mundo, fãs da LDU e do Barcelona de Guayaquil protagonizaram uma troca de socos que gerou um verdadeiro 'clarão' no local. Os clubes são rivais e dois dos mais tradicionais do país.

Os torcedores com as camisetas dos times rivais se identificaram em meio a milhares de equatorianos trajados com o uniforme da seleção, a poucos passos da escadaria vermelha da Times Square, um famoso ponto de referência do local. Entre socos, empurrões e pontapés, até um objeto de sinalização de trânsito foi utilizado por um deles na briga. Porém, aos poucos, os ânimos foram acalmados.

A intenção da festa da torcida do Equador era receber a seleção, que entrou em campo nesta quinta-feira (25), contra a Alemanha. Os equatorianos vivem situação delicada no Mundial, pois vêem de uma derrota para a Costa do Marfim e de um empate diante de Curaçao.

Veja vídeo da briga entre os equatorianos