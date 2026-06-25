Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a EscóciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 18:05 | Atualizado 25/06/2026 18:08

Rio - Garçom da seleção brasileira na Copa do Mundo, o volante Bruno Guimarães se destacou mais uma vez na vitória sobre a Escócia por 3 a 0 , na quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos. O camisa 8 percorreu a maior distância em campo entre os jogadores do Brasil, somando 12,1 quilômetros, segundo os dados divulgados pela Fifa.

Bruno Guimarães percorreu mais de dois quilômetros a mais do que o segundo jogador do Brasil que mais correu contra a Escócia. Destaque do jogo com dois gols, o atacante Vini Jr percorreu 10 quilômetros, assim como o zagueiro Gabriel Magalhães. Eles foram os únicos jogadores da seleção brasileira que ultrapassaram a marca de 10 quilômetros.

Já o lateral-direito Danilo, que foi titular pela segunda vez, atingiu o maior pico de velocidade da partida. O camisa 13 atingiu 34,2 km/h no melhor pique, superando nomes mais rápidos como Gabriel Martinelli (34,1 km/h) e Endrick (33,9 km/h). Destaque do jogo, Vini Jr registrou o seu pico de velocidade mais alto com 33,4 km/h.

Já Neymar, que voltou a jogar pela Seleção após 981 dias, registrou 2,4 quilômetros percorridos, à frente apenas de Alex Sandro (1,8 km) e Endrick (1,5 km), que também entraram no segundo tempo. Já em relação ao pico de velocidade, o camisa 10 registrou o segundo menor da seleção brasileira (26,4 km/h), à frente apenas do goleiro Alisson.

Jogadores que percorreram maior distância pelo Brasil:

1º – Bruno Guimarães: 12,1 km

2º – Vini Jr: 10 km

3º – Gabriel Magalhães: 10 km

4º – Danilo: 9,6 km

5º – Marquinhos: 9,3 km

6º – Douglas Santos: 8,9 km

7º – Rayan: 8,8 km

8º – Matheus Cunha: 8,3 km

9º – Casemiro: 7,8 km

10º – Paquetá: 7,6 km

11º – Alisson: 5,3 km

12º – Gabriel Martinelli: 3,4 km

13º – Fabinho: 3,2 km

14º – Neymar: 2,4 km

15º – Alex Sandro: 1,8 km

16º – Endrick: 1,5 km