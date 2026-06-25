Guillermo Ochoa entra em campo pela Copa do Mundo de 2026, no México - Carl de Souza / AFP

Guillermo Ochoa entra em campo pela Copa do Mundo de 2026, no MéxicoCarl de Souza / AFP

Publicado 25/06/2026 17:59 | Atualizado 25/06/2026 18:20

México - Guillermo Ochoa escreveu mais uma página histórica no futebol mundial na última quarta-feira (24). Aos 32 minutos do segundo tempo da vitória do México por 3 a 0 sobre a Tchéquia, o veterano de 40 anos saiu do banco de reservas para atuar, possivelmente, em sua última partida como profissional.



O goleiro, que perdeu a condição de titular neste Mundial para Tala Rangel, foi ovacionado pela torcida e carregado pelos companheiros após o apito final. Emocionado, o arqueiro relembrou sua trajetória no estádio onde tudo começou e destacou o papel da família em sua longa carreira.



"Muitas histórias, meu primeiro jogo aqui neste gol, levantando troféus aqui com meu clube, momentos com a seleção nas eliminatórias, momentos da Copa do Mundo, o carinho das pessoas. Acho que sou grato, só tenho palavras de gratidão para as pessoas, para os meus companheiros de equipe, para o treinador por me permitirem vivenciar este último momento. Minha primeira partida, no Azteca. Minha última partida, no Azteca. Foi um belo capítulo final da minha carreira", declarou ao fim do confronto.

Ao lado do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo, Ochoa divide o recorde de ter sido relacionado para seis edições da Copa do Mundo.

"Acho que graças a eles [família], pude chegar a essa arrancada final. Muitos momentos de perseverança, de sacrifício... Houve muitos momentos de solidão também, não foi fácil, mas valeu a pena. Devo compartilhar isso com eles e com os torcedores que sempre enviam seu carinho. É o mais bonito, saio com a cabeça erguida", concluiu.

*Sob a supervisão de Gabriel Salotti