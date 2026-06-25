Técnico Carlo Ancelotti durante o jogo contra a Escócia - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Técnico Carlo Ancelotti durante o jogo contra a EscóciaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 17:42 | Atualizado 25/06/2026 18:07

Estados Unidos - A Seleção confirmou a primeira colocação do Grupo C na última quarta-feira (24) após vencer a Escócia, por 3 a 0, pela última rodada da fase inicial do torneio. O técnico da equipe, Carlo Ancelotti, celebrou a classificação nas redes sociais e projetou a sequência da competição.



"Orgulhosos pela classificação e pela evolução da equipe. Agora temos que nos preparar bem, mantendo o foco e a confiança. Vamos juntos", publicou o comandante.





O Brasil não perdeu nos três primeiros jogos. Com um empate e duas vitórias, a Amarelinha confirmou a liderança do grupo após uma atuação sólida contra a Escócia. Na ocasião, Vini Jr foi o grande destaque com dois gols - além de um anulado - e Matheus Cunha completou o placar. O duelo também marcou o retorno de Neymar ao time nacional após 981 dias.



Agora, a seleção brasileira aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer o seu próximo adversário na competição. A definição acontecerá nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), nos confrontos entre Tunísia x Holanda e Japão x Suécia. Leia mais: Atacante de Portugal destaca admiração por Neymar: 'Marcou minha infância' O Brasil não perdeu nos três primeiros jogos. Com um empate e duas vitórias, a Amarelinha confirmou a liderança do grupo após uma atuação sólida contra a Escócia. Na ocasião, Vini Jr foi o grande destaque com dois gols - além de um anulado - e Matheus Cunha completou o placar. O duelo também marcou o retorno de Neymar ao time nacional após 981 dias.Agora, a seleção brasileira aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer o seu próximo adversário na competição. A definição acontecerá nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), nos confrontos entre Tunísia x Holanda e Japão x Suécia.

Confira a publicação de Carlo Ancelotti:

*Sob a supervisão de Theo Faria