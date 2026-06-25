Técnico Carlo Ancelotti durante o jogo contra a EscóciaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
"Orgulhosos pela classificação e pela evolução da equipe. Agora temos que nos preparar bem, mantendo o foco e a confiança. Vamos juntos", publicou o comandante.
O Brasil não perdeu nos três primeiros jogos. Com um empate e duas vitórias, a Amarelinha confirmou a liderança do grupo após uma atuação sólida contra a Escócia. Na ocasião, Vini Jr foi o grande destaque com dois gols - além de um anulado - e Matheus Cunha completou o placar. O duelo também marcou o retorno de Neymar ao time nacional após 981 dias.
Agora, a seleção brasileira aguarda a definição do segundo colocado do Grupo F para conhecer o seu próximo adversário na competição. A definição acontecerá nesta quinta-feira (25), às 20h (de Brasília), nos confrontos entre Tunísia x Holanda e Japão x Suécia.
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