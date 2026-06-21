Neymar e Vini Jr em treino da seleção brasileira - Reprodução / AS

Neymar e Vini Jr em treino da seleção brasileiraReprodução / AS

Publicado 21/06/2026 16:30

Rio - O retorno de Neymar às atividades da seleção brasileira recebeu destaque pelo jornal espanhol "AS". A publicação destacou principalmente o encontro do camisa 10 com Vini Jr, que participou da atividade neste domingo (21).

"O Brasil finalmente pode respirar aliviado graças a Neymar. O camisa 10 voltou a participar regularmente dos treinos da seleção após quase quatro semanas de recuperação de uma lesão na panturrilha. A Seleção o recebeu de braços abertos, especialmente Vinicius Jr., seu fiel companheiro desde que pisou nos gramados pela primeira vez. Ídolo e herdeiro juntos novamente", disse o diário.

Neymar deve ficar à disposição de Carlo Ancelotti para o jogo contra a Escócia na próxima quarta-feira (21). O atacante está recuperado de uma lesão na panturrilha direita.

"Ancelotti comentou após a partida contra o Haiti que "espera que ele tenha alguns minutos em campo contra a Escócia". Por enquanto, o cronograma parece estar progredindo bem, embora a cautela prevaleça na Seleção", concluiu o "AS".