Neymar e Vini Jr em treino da seleção brasileiraReprodução / AS
Jornal espanhol destaca interação de Neymar com Vini Jr em treino do Brasil: 'Braços abertos'
Seleção se prepara para encarar a Escócia nesta quarta-feira (24)
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Brasileiros elogiam atuação e inglês de Raphael Claus em vitória da Espanha na Copa
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Atacante português rechaça dependência de CR7: 'Não temos obrigação de passar para ele'
Francisco Conceição nega cobrança para servir o camisa 7
Destaque em goleada da Espanha, Oyarzabal prega pés no chão na Copa: 'No primeiro, tropeçamos'
Atacante, de 29 anos, anotou dois gols contra a Arábia Saudita
Yamal alcança marca semelhante a de Pelé e se torna oitavo jogador mais novo a marcar em Copas
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Com gol de Yamal, Espanha goleia Arábia Saudita e se recupera de tropeço na estreia da Copa
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