Raphael Claus apitou a vitória da Espanha sobre a Arábia SauditaReprodução
Brasileiros elogiam atuação e inglês de Raphael Claus em vitória da Espanha na Copa
Árbitro esbanjou o inglês após anunciar a decisão de uma análise do VAR
Brasileiros elogiam atuação e inglês de Raphael Claus em vitória da Espanha na Copa
Árbitro esbanjou o inglês após anunciar a decisão de uma análise do VAR
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