Raphael Claus apitou a vitória da Espanha sobre a Arábia SauditaReprodução

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O árbitro Raphael Claus roubou a cena na vitória da Espanha sobre a Arábia Saudita por 4 a 0, neste  domingo (21), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. O brasileiro ganhou elogios pela atuação e, principalmente, pelo inglês.
Raphael Claus precisou falar em inglês após uma análise do VAR sobre impedimento em um gol espanhol. O árbitro brasileiro ganhou elogios pela pronúncia. Nas redes sociais, os internautas também fizeram uma comparação com Wilton Pereira Sampaio, que não teve o mesmo sucesso.
"Raphael Claus mandou bem no inglês, deixou o Wilton no chinelo", escreveu um torcedor. "Raphael Claus mandou o inglês sem medo e sem erros", disse outro. "Que isso, Raphael Claus, inglês bonito, chefe", completou mais um internauta.
Raphael Claus apitou a sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026. Há outros dois árbitros brasileiros na competição: Wilton Pereira Sampaio, que apitou a partida de abertura e ficou marcado por expulsar três jogadores, e Ramon Abatti Abel, que apitou um jogo.
Com a vitória, a Espanha chegou a quatro pontos e se isolou na liderança do Grupo H. Na última rodada, a Espanha encara o Uruguai na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Zapopan, no México. Já a equipe da Arábia Saudita joga no mesmo dia e horário contra Cabo Verde, em Houston, nos Estados Unidos.