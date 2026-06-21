Francisco Conceição é filho do treinador Sérgio ConceiçãoPatrícia de Melo Moreira/AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Estados Unidos - A pressão sobre a seleção portuguesa ganhou um novo capítulo fora dos gramados antes do confronto decisivo contra o Uzbequistão pela Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, Francisco Conceição saiu em defesa do elenco e rebateu a ideia de que os jogadores se sintam obrigados a servir Cristiano Ronaldo.

Em meio às críticas pelo desempenho do camisa 7, que não marca por Portugal desde outubro do ano passado e teve atuação discreta na estreia contra a RD Congo, o jovem de 23 anos descartou qualquer tipo de dependência em relação ao astro.
"O Cristiano tem a qualidade dele para fazer gols, não existe ninguém como ele nesse aspecto. Mas nós não temos obrigação nem a necessidade de passar a bola para ele. Falo por mim: passo para quem está mais livre", disse.
Leia mais: Gerson ironiza sobre campeões de 70 na Seleção atual: 'Não jogaríamos de vergonha'
"Não dá tempo de pensar em quem está ao meu lado, tudo acontece por instinto, em questão de milésimos de segundo. Não há tempo para isso. O Cristiano está aqui para ajudar, assim como qualquer outro companheiro de seleção", completou o atacante.

Após empatar com a RD Congo na última quarta-feira (17), Portugal volta a campo para enfrentar o Uzbequistão, em Houston, às 14h (de Brasília). A equipe comandada por Roberto Martínez precisa da vitória para não se complicar no Grupo K do torneio.