Francisco Conceição é filho do treinador Sérgio Conceição - Patrícia de Melo Moreira/AFP

Francisco Conceição é filho do treinador Sérgio ConceiçãoPatrícia de Melo Moreira/AFP

Publicado 21/06/2026 15:59

Estados Unidos - A pressão sobre a seleção portuguesa ganhou um novo capítulo fora dos gramados antes do confronto decisivo contra o Uzbequistão pela Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, Francisco Conceição saiu em defesa do elenco e rebateu a ideia de que os jogadores se sintam obrigados a servir Cristiano Ronaldo.



Em meio às críticas pelo desempenho do camisa 7, que não marca por Portugal desde outubro do ano passado e teve atuação discreta na estreia contra a RD Congo, o jovem de 23 anos descartou qualquer tipo de dependência em relação ao astro.

"O Cristiano tem a qualidade dele para fazer gols, não existe ninguém como ele nesse aspecto. Mas nós não temos obrigação nem a necessidade de passar a bola para ele. Falo por mim: passo para quem está mais livre", disse.

"Não dá tempo de pensar em quem está ao meu lado, tudo acontece por instinto, em questão de milésimos de segundo. Não há tempo para isso. O Cristiano está aqui para ajudar, assim como qualquer outro companheiro de seleção", completou o atacante.



Após empatar com a RD Congo na última quarta-feira (17), Portugal volta a campo para enfrentar o Uzbequistão, em Houston, às 14h (de Brasília). A equipe comandada por Roberto Martínez precisa da vitória para não se complicar no Grupo K do torneio.

