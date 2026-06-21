Raphinha se lesionou na Copa do MundoNelson Terme / CBF

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Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, tem seu futuro indefinido depois da Copa do Mundo. O Barcelona deverá receber propostas do futebol saudita e tem o interesse em negociar o brasileiro. De acordo com Vampeta, ídolo do Corinthians e pentacampeão com a Seleção em 2002, o jogador também deseja a transferência.
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"O Raphinha está com um sério problema familiar, financeiro também. Ele está rezando para ir para o Al Hilal. Ele está com essa dificuldade. É um problema financeiro sério da família e dele. Ele está contando com essa ida ao Al Hilal para dar uma reviravolta", disse em participação no "RedCast".
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Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita na partida contra o Haiti e será desfalque contra a Escócia. A tendência é que o atacante fique de fora do primeiro jogo da seleção brasileira no mata-mata na Copa, caso a equipe de Ancelotti avance.
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O atacante tem contrato com o Barcelona até junho de 2028. Ele chegou ao clube espanhol em 2022, entrou em campo em 177 jogos, anotou 75 gols e deu 52 assistências. O brasileiro conquistou sete títulos: três La Ligas, três Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei.