Raphinha se lesionou na Copa do MundoNelson Terme / CBF
Pentacampeão afirma que atacante da seleção brasileira passa por 'problema financeiro'
Jogador, de 29 anos, pode deixar o Barcelona
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Lucas Paquetá celebra retorno de Neymar e exalta parceria com Vini Jr na Seleção
Meio-campista foi um dos destaques na vitória sobre o Haiti, na segunda rodada da Copa do Mundo
Jornal espanhol destaca interação de Neymar com Vini Jr em treino do Brasil: 'Braços abertos'
Seleção se prepara para encarar a Escócia nesta quarta-feira (24)
Brasileiros elogiam atuação e inglês de Raphael Claus em vitória da Espanha na Copa
Árbitro esbanjou o inglês após anunciar a decisão de uma análise do VAR
Atacante português rechaça dependência de CR7: 'Não temos obrigação de passar para ele'
Francisco Conceição nega cobrança para servir o camisa 7
Destaque em goleada da Espanha, Oyarzabal prega pés no chão na Copa: 'No primeiro, tropeçamos'
Atacante, de 29 anos, anotou dois gols contra a Arábia Saudita
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