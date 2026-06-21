Raphinha se lesionou na Copa do Mundo - Nelson Terme / CBF

Raphinha se lesionou na Copa do MundoNelson Terme / CBF

Publicado 21/06/2026 17:20

Rio - O atacante Raphinha, de 29 anos, tem seu futuro indefinido depois da Copa do Mundo. O Barcelona deverá receber propostas do futebol saudita e tem o interesse em negociar o brasileiro. De acordo com Vampeta, ídolo do Corinthians e pentacampeão com a Seleção em 2002, o jogador também deseja a transferência.

"O Raphinha está com um sério problema familiar, financeiro também. Ele está rezando para ir para o Al Hilal. Ele está com essa dificuldade. É um problema financeiro sério da família e dele. Ele está contando com essa ida ao Al Hilal para dar uma reviravolta", disse em participação no "RedCast".

Raphinha sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita na partida contra o Haiti e será desfalque contra a Escócia. A tendência é que o atacante fique de fora do primeiro jogo da seleção brasileira no mata-mata na Copa, caso a equipe de Ancelotti avance.

O atacante tem contrato com o Barcelona até junho de 2028. Ele chegou ao clube espanhol em 2022, entrou em campo em 177 jogos, anotou 75 gols e deu 52 assistências. O brasileiro conquistou sete títulos: três La Ligas, três Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei.