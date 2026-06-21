Vini Jr em ação no jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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O Dia
Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, exaltou o excelente começo de Copa do Mundo de Vini Jr. O camisa 7 tem dois gols e duas participações diretas na competição. Apesar disso, na opinião do ídolo do Corinthians, o brilho será insuficiente para o hexa. 
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"Na linguagem popular, o Vinicius Jr. está batendo o escanteio e correndo para cabecear. Por um lado, temos um jogador decisivo em ótimo momento nesta Copa, mas, por outro lado, é muito pouco para uma seleção que pensa em chegar até as finais", disse em sua coluna no portal "UOL".
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Para Casagrande o problema não está em Vini Jr, mas em seus companheiros. O futebol como esporte coletivo exige um nível melhor para uma equipe sonhar com o título da Copa do Mundo.
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"O Brasil precisa vencer a Escócia na próxima quarta-feira (24) para se classificar em primeiro do grupo. Mas, independentemente de passar em primeiro ou segundo, não dá para jogar essa "bolinha" no mata-mata. É um futebol lento, sem criatividade, pouco agressivo e que depende de apenas um jogador para atacar", concluiu.