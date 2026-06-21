Vini Jr em ação no jogo entre Brasil e HaitiWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Casagrande destaca Vini Jr, mas vê brilho insuficiente para levar Brasil ao hexa: 'Muito pouco'
Seleção tem rendido abaixo do esperado na Copa do Mundo
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