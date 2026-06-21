Lamine Yamal celebra o seu primeiro gol pela Espanha em Copas do MundoDivulgação / Seleção Espanhola
“Sua titularidade mudou tudo em relação ao primeiro jogo. Incisivo e desequilibrante, forçou jogadas de ataque pelo lado esquerdo, obrigando a mudar a defesa, algo que favoreceu a liberdade de seus companheiros na hora de manejar o jogo”, escreveu o ‘Marca’.
“Ele quer deixar a sua marca em seu primeiro Mundial. Todo mundo esperava, e ele não decepcionou”, publicou o ‘Sport’.
Na estreia, a Espanha decepcionou e ficou no 0 a 0 com Cabo Verde. Na ocasião, Lamine Yamal começou no banco de reservas, já que retornava de lesão na coxa esquerda. Ele até entrou no segundo tempo, mas nada fez. Agora, alcançou marca semelhante a de Pelé e se tornou o oitavo jogador mais novo a balançar a rede em Copas do Mundo.
O próximo e último compromisso da seleção espanhola na fase de grupos será contra o Uruguai, sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Guadalajara.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.