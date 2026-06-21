Lamine Yamal celebra o seu primeiro gol pela Espanha em Copas do Mundo - Divulgação / Seleção Espanhola

Lamine Yamal celebra o seu primeiro gol pela Espanha em Copas do MundoDivulgação / Seleção Espanhola

Publicado 21/06/2026 18:28

Espanha - Titular pela primeira vez na Copa do Mundo, Lamine Yamal ganhou elogios da imprensa espanhola após a goleada da seleção por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita , neste domingo (21), pela segunda rodada do Grupo H. O garoto de 18 anos foi o responsável por abrir o placar, no início do duelo.