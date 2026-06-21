Neymar em atividade em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF
Neymar será avaliado diariamente para ser aproveitado contra a Escócia
Atacante, de 34 anos, se recupera de lesão na panturrilha direita
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Goleiro do Irã faz defesa mais difícil da Copa no empate com a Bélgica
Beiranvand foi destaque da partida
Casagrande destaca Vini Jr, mas vê brilho insuficiente para levar Brasil ao hexa: 'Muito pouco'
Seleção tem rendido abaixo do esperado na Copa do Mundo
Imprensa espanhola rasga elogios a Yamal após goleada na Copa do Mundo
Garoto de 18 anos abriu a contagem na vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita
Bélgica joga mal, empata sem gols com Irã e se complica na Copa do Mundo
Jogo teve gol anulado dos iranianos e expulsão de jogador belga no segundo tempo
Patrocinadora promete bônus em caso de título da França na Copa do Mundo
Acordo prevê o pagamento de quase R$ 20 milhões
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