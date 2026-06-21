Neymar em atividade em treino da Seleção - Nelson Terme / CBF

Neymar em atividade em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF

Publicado 21/06/2026 19:20

Estados Unidos - O atacante Neymar, de 34 anos, será relacionado para a partida contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), pela Copa do Mundo. Porém, a participação do camisa 10 no jogo ainda é uma incógnita. O jogador será avaliado diariamente pela comissão técnica.

De acordo com informações da "ESPN", o desejo é saber como o corpo de Neymar irá responder as atividades com o elenco da seleção brasileira. O atacante ficou de fora dos dois primeiros jogos na Copa do Mundo.

Neymar não entra em campo desde o dia 17 de maio, quando o Santos perdeu para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Com a vitória sobre o Haiti, o Brasil chega a quatro pontos e lidera o Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira volta a campo no próximo dia 24, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial.